Verkehrsrowdy drängelt auf der A8 bei Neubiberg und provoziert Unfall

Ein Verkehrsrowdy hat auf der A8 einen Unfall verursacht −Symbolbild: David Inderlied/dpa

Mit mehreren, laut Polizei waghalsigen Fahrmanövern, hat ein 44-Jähriger am Freitag nahe der A8 bei Neubiberg (Landkreis München) einen Unfall provoziert. Eine 27-Jährige wurde dabei verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.









Am Freitag wurde eine 27-jährige Frau aus dem Landkreis München Opfer eines Verkehrsrowdys. Die junge Dame fuhr mit ihrem BMW X1 auf der A8 in nördliche Richtung auf der linken Fahrspur, als sie von einem VW Multivan durch sehr dichtes Auffahren und Betätigung der Lichthupe zum Fahrstreifenwechsel genötigt wurde, teilt die Polizei mit. Der 44-jährige Fahrer des Multivans – ebenfalls aus dem Landkreis München – erzwang so zunächst einen Überholvorgang.



„Direkt im Anschluss daran setzte sich das äußerst aggressive Verhalten des Verkehrsrowdys fort, indem sich der 44-jährige Fahrer mit seinem Fahrzeug unmittelbar vor die BMW-Fahrerin setzte und diese mehrfach ausbremste“, meldet die Polizei.





Mit Vollbremsung Unfall provoziert





Als die 27-Jährige offensichtlich genug von den waghalsigen Fahrmanövern des Multivan-Fahrers hatte, versuchte sie, durch Abfahren an der Anschlussstelle Neubiberg die Situation zu entspannen. Dies bemerkte der Rowdy jedoch und fuhr vor ihr ebenfalls Örtlichkeit von der Autobahn ab. Noch im Anschlussstellenbereich vollzog der 44-Jährige Multivan-Fahrer absichtlich eine Vollbremsung und provozierte so einen für die 27-jährige Frau unvermeidbaren Auffahrunfall, teilt die Polizei mit.



Die 27-Jährige wurde mit leichten Verletzungen vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Verursacher samt Beifahrer - es handelt sich hierbei um den jugendlichen Sohn – blieben unverletzt.

An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 16.000 Euro, wobei der BMW X1 einen wirtschaftlichen Totalschaden erlitt.





Strafverfahren eingeleitet





Gegen den 44-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, sowie der Nötigung und der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet. In diesem Zusammenhang wurde noch vor Ort der Führerschein des Verkehrssünders beschlagnahmt. Zudem wird er im Rahmen des Strafverfahrens mit einer saftigen Geldstrafe rechnen müssen.

