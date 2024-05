Verkehrskontrolle: Knapp 14.000 gefälschte Dollar entdeckt

Schleierfahnder an deutscher Grenze - Ein Schild mit Aufschrift „Kontrolle Polizei“ steht während einer Veranstaltung auf dem Kontrollplatz Piding Nord, A8, Fahrtrichtung München. - Foto: Peter Kneffel/dpa

Schleierfahnder haben bei einer Kontrolle auf der A3 in Passau ein Bündel mit gefälschten 100-Dollarscheinen bei einem Autofahrer gefunden. Insgesamt seien 13.800 falsche Dollar sichergestellt worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Der 49-jährige Fahrer wurde den Angaben zufolge nach der Kontrolle am Dienstagnachmittag vorläufig festgenommen, durfte seine Weiterreise nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen aber fortsetzen. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Geldfälschung.

© dpa-infocom, dpa:240503-99-899771/3