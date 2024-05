Pfingstwochenende und der Ferienbeginn in Bayern und Baden-Württemberg haben schon einmal einen Vorgeschmack gegeben, was in den nächsten Jahren ein Dauerzustand sein könnte. Aktuell ist der Verkehr auf der Tauernautobahn zusammengebrochen. Bald aber wird es bei einem großen Teil des alpenquerenden Verkehrs zu einem Chaos kommen - das jedenfalls prophezeit Stephan Doppelhammer, Hauptgeschäftsführer des Landesverbands Bayerischer Transport- und Logistikunternehmen.