Verhoeven litt unter Rolle als Sohn von Senta Berger

Produzent und Drehbuchautor Simon Verhoeven möchte nicht, dass sein Sohn bei seiner möglichen beruflichen Zukunft unter dem Erfolg seiner Familie leiden muss. „Ich möchte meinem Sohn ersparen, dass er der Sohn „von“ ist - wie es bei mir der Fall war“, sagte der 51-Jährige.

Er selbst habe es als Kind von Schauspielerin Senta Berger (82) nicht leicht gehabt, „etwas Eigenes“ in der Branche aufzubauen, sagte er im Interview der Deutschen Presse-Agentur. „Ich wurde oft gefragt: Hat deine Mutter dir geholfen, diesen Job zu bekommen?“ Das sei nicht leicht gewesen. „Es ist ein harter Wettbewerb und es gab Startvorteile für mich, aber es gab auch Nachteile und eine Extraportion Häme, wenn was nicht funktioniert hat.“

Der Filmemacher freut sich nun über das Interesse seines Sohns am Film, blickte aber auch kritisch auf die Zukunft. „Mein Sohn David ist sehr begabt, was Film angeht“, sagte er. Dabei spiele aber auch die Erziehung eine Rolle. „Wir gehen ins Kino so wie andere Leute in die Kirche“, erzählte Verhoeven.

Der 13-Jährige sei auch schon für eine kleine Schauspielrolle angefragt worden - diese hätten sie wegen der Schule aber abgelehnt. Stattdessen war er im neuen Verhoeven-Film „Girl You Know Its True“ in einer Anfangs-Szene auf dem Feld arbeitend zu sehen.

© dpa-infocom, dpa:231219-99-345732/3