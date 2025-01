Verfolgungsjagd in Oberbayern: Frau (26) will Polizistin überfahren – Dann kracht es

An einem Kreisverkehr in Schrobenhause hat eine Frau, die sich zuvor eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert hat, die Kontrolle über ihr Auto. Auch der Streifenwagen konnte nicht mehr bremsen. − Foto: Schalk

Eine Polizeistreife will am späten Samstagabend ein Auto in Schrobenhausen kontrollieren. Statt anzuhalten, liefert sich eine junge Fahrerin eine Verfolgungsfahrt mit den Beamten. Für eine Polizistin wird es sehr knapp. Dann kommt es zum Unfall.









Eine Autofahrerin hat am Bürgermeister-Stocker-Ring mutmaßlich eine Polizistin überfahren wollen. Die 26-Jährige aus dem Landkreis Pfaffenhofen habe am späten Samstagabend ihren Wagen direkt auf die Beamtin zugesteuert, teilte die Polizei mit. Nur durch eine schnelle Bewegung zur Seite habe sich die Polizistin retten können. Daraufhin sei die Frau weitergefahren, die Polizei nahm die Verfolgung auf.



An einem Kreisverkehr habe sich ihr Auto überschlagen, hieß es weiter. Der Streifenwagen habe nicht mehr bremsen können und sei mit dem Wagen zusammengestoßen. Die 26-Jährige blieb den Angaben zufolge unverletzt, musste aber von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden. Zwei Beamte kamen demnach mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.



Zuvor hatte sich die 26-Jährige mit der Polizei eine Verfolgungsfahrt geliefert. Als die Beamten ihr Auto kontrollieren wollten, gab die Fahrerin Gas und raste davon. Warum die Frau vor der Polizeikontrolle floh, war zunächst unklar. Es habe aber Anzeichen gegeben, dass die Autofahrerin Alkohol getrunken hatte, so die Polizei.

− red