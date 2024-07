Eine Verfolgungsjagd der Polizei endete am Samstagabend mit sechs verletzten Zuschauern bei „Donau in Flammen“. Der Vorfall bei dem Groß-Event in Vilshofen (Landkreis Passau) wirft Fragen auf. Hätten die tausenden Schaulustigen, die bei „Donau in Flammen“ bekanntlich in Scharen auch auf der Straße unterwegs sind, rechtzeitig vor dem herannahenden Auto des flüchtenden Schleusers geschützt werden können?