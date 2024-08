Verfolgungsjagd auf Autobahn: 16-Jähriger flieht vor Polizei

Ohne Führerschein und mit erhöhtem Tempo flieht ein Jugendlicher vor der Polizei.

Ein Jugendlicher hat sich in einem Auto im Landkreis Rosenheim eine gefährliche Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Ihm wird unter anderem das Fahren ohne Fahrerlaubnis, ein illegales Straßenrennen sowie der gefährliche Eingriff in den Straßen- und Bahnverkehr vorgeworfen, teilte die Polizei mit. Demnach wollte eine Streife den 16-Jährigen in der Nacht zum Samstag auf der Autobahn 8 bei Frasdorf kontrollieren.

Trotz Anhaltezeichen sei er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit gefahren, auch durch eine Rastanlage, und habe zum Ausweichen mehrmals den Fahrstreifen gewechselt. Nach rund 15 Kilometern verließ er den Angaben zufolge bei Rosenheim die Autobahn, fuhr über einen Zaun in eine Baustelle und blieb mit dem Auto auf Bahngleisen stehen. Dann sei der Jugendliche zu Fuß über die Gleise geflohen und nach einigen Hundert Metern vorläufig festgenommen worden.

Der Bahnverkehr war laut einem Polizeisprecher für ungefähr eineinhalb Stunden eingestellt.

