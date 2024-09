Vereinzelter Regen in Bayern erwartet

Dauerregen in Bayern - In den kommenden Tagen werden in Bayern nur noch vereinzelte Schauer erwartet. (Symbolbild) - Foto: Lennart Preiss/dpa

Inzwischen sinken die Pegelstände einiger Flüsse im Freistaat. In den kommenden Tagen wird es freundlicher. Meteorologen erwarten nur noch vereinzelte Schauer.

Nach dem vielen Regen vor allem im Süden und Osten Bayerns soll es wieder freundlicher werden. Nach Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wird in den kommenden Tagen wieder vermehrt die Sonne scheinen, trotzdem kann es demnach auch immer wieder nass werden. Vor allem im Donauumfeld und im Alpenvorland werden am Mittwoch vereinzelte Schauer erwartet. Am Donnerstag könne es im Osten des Landes regnen, hieß es weiter. Zum Wochenende werden dann einzelne Schauer und Gewitter in den Alpen erwartet.

Bereits in der Nacht haben auch die Pegelstände einiger Flüsse zu sinken begonnen. Die Donau in Passau sank unter die Meldestufe 3. Im Laufe des Tages soll der Wasserstand sogar unter die Meldestufe zwei sinken, wie der Hochwassernachrichtendienst mitteilte. Ebenfalls sanken die Wasserstände der Sempt im Landkreis Erding. Auch für die Isar wird an der Messstation in Landshut für Mittwoch sinkende Pegelstände vorausgesagt. Dort galt am Morgen noch die Meldestufe drei.

Die Temperaturen steigen am Mittwoch auf bis zu spätsommerliche 25 Grad. In den Alpen kann es etwas kühler werden. Auch in den darauffolgenden Tagen bleibt es warm, bei Höchstwerten zwischen 17 und 24 Grad. Am wärmsten soll es nach Angaben der Meteorologen am Untermain werden.

© dpa-infocom, dpa:240918-930-235703/1