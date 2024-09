Dem gemeinnützigen Verein „foodwatch“ sind die Werbeversprechen von More Nutrition auf Social Media ein Dorn im Auge. Vor einigen Monaten hat er Klage eingereicht. Der Vorwurf: unzulässige Gesundheitswerbung. Nun hat foodwatch vor Gericht recht bekommen. More Nutrition will jedoch klarstellen, dass sie keine falschen Versprechen machen.