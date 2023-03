Ver.di weitet Streiks in Bayern aus: ÖPNV, Müllabfuhren und Bäder betroffen

Heute warten Schüler und Pendler vielerorts vergebens auf öffentliche Verkehrsmittel wie Busse, Tram und Bahn. −Foto: dpa

Zwei parallel laufende Tarifkonflikte sorgen in Bayern am Freitag für Warnstreiks. Im öffentlichen Nahverkehr werden viele Fahrzeuge stehen bleiben. In einzelnen Kommunen trifft es Müllabfuhr oder Bäder.









Die Warnstreiks in Bayern werden ausgeweitet. Für Freitag hat die Gewerkschaft Verdi in München, Nürnberg, Augsburg, Regensburg, Ingolstadt, Bamberg und Bayreuth zu ganztägigen Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr aufgerufen. Im Falle Nürnbergs wird das auch Auswirkungen auf Erlangen und Fürth haben. Zudem gibt es zahlreiche Warnstreiks im öffentlichen Dienst. In beiden Bereichen werden derzeit Tarifverhandlungen geführt.



Lesen Sie auch: Streiks im ÖPNV: Das müssen Pendler jetzt wissen



In München hatte der Warnstreik im ÖPNV bereits am Donnerstag begonnen. Tram und U-Bahnen waren fast komplett ausgefallen, die Busse etwa zur Hälfte. S-Bahn und Regionalzüge waren nicht betroffen. Ähnlich könnte es auch am Freitag aussehen. In Nürnberg wird die U-Bahn am Freitag geschlossen bleiben. Bei Bussen wird in den meisten betroffenen Städten zumindest ein Teil der Fahrzeuge im Einsatz sein - häufig geht es dabei um Umlandlinien oder Schulbusse, die von privaten Unternehmen bedient werden.



Die Warnstreiks im öffentlichen Dienst werden am Freitag unter anderem die Müllabfuhr und Wertstoffhöfe in München betreffen. In Regensburg will Verdi die Stadtwerke, die Energie- und Wasserversorgung und auch die Bäder mit Warnstreiks treffen. Die Warnstreiks laufen hier schon seit längerem und sollen bis Ende März sukzessive gesteigert werden.





FFF-Demos in 30 Städten

Parallel dazu gibt es am Freitag in mehr als 30 bayerischen Städten Demonstrationen von Fridays for Future. In München werden daran auch Streikende aus dem ÖPNV teilnehmen - die Klimaschützer und Verdi hatten bereits im Vorfeld des Streiks ihre gegenseitige Unterstützung bekundet, dabei geht es insbesondere um die Frage einer ausreichenden Finanzierung des ÖPNV.

− dpa