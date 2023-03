Verdi kündigt neue Warnstreiks am Montag an

Verdi - Verdi-Fahnen während einer Demonstration. - Foto: Ole Spata/dpa/Symbolbild

Im Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst kündigt die Gewerkschaft Verdi für den kommenden Montag neuerliche Warnstreiks an. Aufgerufen sind unter anderem die Belegschaften von Krankenhäusern und Stadtwerken, zum Teil auch Straßenreinigung oder Müllabfuhr. Das teilte der bayerische Verdi-Bezirksverband in München am Freitag mit.

Zum Internationalen Frauentag am 8. März ruft Verdi dann zu Arbeitsniederlegungen in Kindertagesstätten und sozialen Einrichtungen auf. Darüber hinaus soll es bis zur dritten Verhandlungsrunde mit den Arbeitgebern Ende März weitere Warnstreiks geben, sagte der stellvertretende Landesbezirksleiter Sinan Öztürk.

Am Freitag hatte die Gewerkschaft in der parallelen Tarifrunde im öffentlichen Nahverkehr Busse und Bahnen in München und mehreren anderen Städten weitgehend lahm gelegt.

