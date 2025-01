Verdächtiges Kuvert löst Feuerwehreinsatz in Kaserne aus

Berufsfeuerwehr Symbolbild - Wegen eines verdächtigen Briefed wurde die Feuerwehr zu einem Einsatz in Landsberg gerufen. (Symbolbild) - Foto: Sven Hoppe/dpa

In der Poststelle einer Kaserne kommt eine Sendung mit verdächtiger Aufschrift an. Die Feuerwehr kann schließlich Entwarnung geben. Noch sind viele Fragen offen.

Ein Kuvert hat in einer Kaserne im oberbayerischen Landsberg am Lech einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Eine Mitarbeiterin der Poststelle öffnete am Vormittag die Sendung mit verdächtiger Aufschrift und zunächst unbekanntem Inhalt, wie die Polizei mitteilte.

Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Inhalt gefährlich sein könnte, untersuchten Spezialkräfte der Berufsfeuerwehr München den Brief. Dabei ergaben sich den Angaben nach keine Hinweise, dass von der Sendung Gefahr ausging. Die 57 Jahre alte Mitarbeiterin der Poststelle hatte sich laut Polizei nach dem Öffnen des Kuverts vorsorglich selbstständig ins Krankenhaus begeben.

Was sich in dem Brief befand, konnte ein Polizeisprecher nicht sagen. Auch der Hintergrund des Vorfalls und der Absender waren zunächst unklar. Die Kripo habe die Ermittlungen übernommen.

