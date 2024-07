Verdächtiger nach Vergewaltigung festgenommen

Ein Mann vergewaltigt eine Frau in München. Nun klickten die Handschellen: Die Polizei nahm einen Verdächtigen fest.

Die Polizei hat einen Verdächtigen nach einer Vergewaltigung am Münchner Ostbahnhof festgenommen. Mittlerweile sitze der 46-Jährige in Untersuchungshaft, teilte die Polizei mit. Ein Richter hatte nach der Festnahme am Dienstag einen entsprechenden Haftbefehl erlassen.

Der Mann soll in der Nacht zum Freitag eine 30-jährige Frau auf einer Bank angesprochen und zu Boden gestoßen haben. Anschließend soll der Mann die Frau geküsst und sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen haben, teilte die Polizei mit. Die 30-Jährige habe sich den Angaben zufolge heftig gewehrt und konnte schließlich fliehen. Sie sprach dann einen Passanten an, der wiederum die Polizei rief.

