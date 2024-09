Verdächtiger nach Vergewaltigung auf der Wiesn festgenommen

Polizei - Der Verdächtige wurde am Tag nach dem Vorfall festgenommen. (Symbolbild) - Foto: Lino Mirgeler/dpa

Eine 22-Jährige wird beim Besuch eines Schaustellerbetriebs auf dem Oktoberfest Opfer einer Vergewaltigung. Am Tag darauf nimmt die Polizei einen Sicherheitsmitarbeiter des Betriebs fest.

Ein Sicherheitsmitarbeiter eines Schaustellerbetriebs soll auf der Wiesn eine 22-Jährige vergewaltigt haben. Wie die Polizei mitteilte, stürzte die junge Frau beim Besuch des Betriebs am späten Montagabend mehrmals. Der 34-Jährige soll ihr aufgeholfen, ihr dabei unter den Dirndlrock gefasst und sexuelle Handlungen an ihr ausgeführt haben.

Die 22-Jährige aus Großbritannien habe sich dann an ihre Freundin gewandt, mit der sie dort unterwegs war. Sie seien zusammen zur Wiesnwache gegangen und hätten Anzeige erstattet. Am Dienstagnachmittag nahm die Polizei den 34-jährigen Tatverdächtigen auf dem Oktoberfestgelände fest. Ein Ermittlungsrichter sollte im Laufe des Mittwochs entscheiden, ob der Mann in Untersuchungshaft kommt.

