Verdächtiger nach Tötungsdelikt in Sauerlach gestorben

Tatort - Mitarbeiter der Spurensicherung und Bestatter stehen am Fundort einer Frauenleiche. - Foto: Vifogra/Tiedemann/vifogra/dpa

Nach dem mutmaßlich gewaltsamen Tod einer jungen Frau in Sauerlach bei München ist auch der Tatverdächtige gestorben. Wie die Polizei am Sonntag auf Nachfrage mitteilte, starb der 22-Jährige im Krankenhaus.

Die tote Frau war am Samstag auf einem Feldweg in der Gemeinde gefunden worden, der Mann kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus und verdächtigte den 22-Jährigen.

Auch am Sonntag waren die Hintergründe der Tat zunächst noch unklar, wie ein Polizeisprecher sagte. Ebenso war ungeklärt, in welcher Beziehung die beiden zueinander standen.

