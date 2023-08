Verdächtiger nach Schüssen im Allgäu in Untersuchungshaft

Handschellen - Eine Hand hält Handschellen vor einen Streifenwagen der Polizei. - Foto: David Inderlied/dpa/Illustration

Nach Schüssen aus einer Schreckschusswaffe im Allgäu sitzt ein 28-Jähriger seit Freitag wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz und Bedrohung in U-Haft. Der Mann sei wegen Gewaltdelikten einschlägig vorbestraft und stehe unter Bewährung, teilte die Polizei mit. Er soll dennoch am Donnerstag in Amberg (Landkreis Unterallgäu) zunächst in die Luft geschossen und später eine zufällig im Auto vorbeifahrende Frau mit der Waffe bedroht haben. Weil er später am Bahnhof in Buchloe (Landkreis Ostallgäu) gesehen worden war, hatte die Polizei auch von dort abgefahrene Züge in der Region kontrolliert.

Festgenommen wurde der Mann aber, nachdem er noch am Donnerstag selbst wegen eines Streits im oberbayerischen Fürstenfeldbruck die Polizei gerufen hatte. Dort hatte der Mann demnach einen anderen Mann verbal bedroht. Noch am Abend durchsuchten Ermittler die Wohnung des Verdächtigen - Hinweise auf weitere Waffen fanden sie nicht. Die Ermittlungen zum Motiv liefen am Freitag weiter. Der 28-Jährige äußerte sich zunächst nicht zu den Vorwürfen.

