Polizeiabsperrung - Ein Absperrband wird vor einem Polizeiwagen ausgerollt. - Foto: David Inderlied/dpa/Illustration

Wegen einer verdächtigen Briefsendung an ein Bürogebäude in der Nürnberger Innenstadt hat die Polizei am Freitag die Umgebung des Gebäudes für den Verkehr gesperrt. Der Brief sei von der Feuerwehr verpackt und zu einem Labor zur Untersuchung gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher. Details zur Frage, welcher Verdacht sich aus dem Brief hatte ableiten lassen, nannte er nicht.

© dpa-infocom, dpa:230303-99-816965/2