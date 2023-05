Verdächtige flüchten bei Polizeikontrolle: Tresor im Auto

Polizeikontrolle - Ein Polizist hält bei einer Verkehrskontrolle eine Winkerkelle in der Hand. - Foto: Paul Zinken/dpa/ZB/Symbolbild

Bei einer Polizeikontrolle sind in Neuhaus am Inn (Landkreis Passau) drei Männer zu Fuß vor den Ermittlern geflüchtet. Wie die Beamten am Dienstag mitteilten, waren die Männer zuvor mutmaßlich an einem Einbruch beteiligt gewesen. Im Auto der Verdächtigen sei ein Tresor gefunden worden, der ersten Erkenntnissen zufolge im österreichischen Schärding entwendet wurde.

Die Ermittler suchten zunächst auch mit einem Hubschrauber nach den Flüchtigen, was aber ohne Erfolg blieb. Die Männer waren den Angaben nach von Österreich nach Deutschland eingereist und kurz danach kontrolliert worden.

Autofahrer in und um Neuhaus am Inn wurden von der Polizei am Dienstagmorgen aufgefordert, keine Anhalter mitzunehmen. Anwohner in der Region sollten bei verdächtigen Wahrnehmungen den Polizei-Notruf wählen.

