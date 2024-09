Verdacht auf Schussgeräusche - Großeinsatz an Bahnhof

Polizei Symbolbild - Am Triebwagen stellten Ermittler bei einer ersten Inaugenscheinnahme mehrere Defekte fest. (Symbolbild) - Foto: Lino Mirgeler/dpa

Der Lokführer einer Regionalbahn in Oberbayern nimmt Einschläge im Bereich des Führerhauses wahr und verständigt den Notruf. Die Polizei rückt mit einem Großaufgebot an.

Die Polizei ist wegen möglicher Schussgeräusche zu einem größeren Polizeieinsatz an den Bahnhof im oberbayerischen Geltendorf ausgerückt. Der Lokführer eines Regionalexpresses habe am Mittwochabend per Notruf Einschläge im Bereich des Führerhauses gemeldet, teilte ein Sprecher der Polizei mit.

Da nicht auszuschließen gewesen sei, dass es sich hierbei um Schüsse gehandelt habe, sei ein Großaufgebot an Polizeieinsatzkräften angerückt. Der Zug stand zu diesem Zeitpunkt im Bahnhof in Geltendorf. Der Bereich wurde daraufhin großräumig abgesperrt und der Zugverkehr für mehrere Stunden bis in den frühen Donnerstagmorgen eingestellt.

Am Triebwagen stellten Ermittler bei einer ersten Inaugenscheinnahme demnach mehrere Defekte fest. Ob diese durch eine Schusswaffe verursacht worden seien, sei Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Der betroffene Zugteil wurde sichergestellt. Verdächtige Personen konnte die Polizei keine feststellen. Auch wurde bei dem Vorfall niemand verletzt.

