Verdacht auf Kinderpornografie: Polizei durchsucht Wohnungen

Wegen des Verdachts auf Kinderpornografie hat die Polizei in den Landkreisen Fürstenfeldbruck und Dachau 18 Wohnungen durchsucht. Die Ermittler beschlagnahmten am Donnerstag 96 Datenträger, darunter Handys, Tablets und Festplatten, wie die Polizei mitteilte. Die Tatverdächtigen sind zwischen 16 und 63 Jahren alt, sie sollen die Abbildungen schweren sexuellen Kindesmissbrauchs besessen oder verbreitet haben.

Mit der Aktion will das Polizeipräsidium Oberbayern Nord ein Signal im Kampf gegen Kinderpornografie setzen. „Durch die Aktion soll den Tatverdächtigen deutlich aufgezeigt werden, dass sich Straftäter in der vermeintlichen Anonymität des Internets nicht verstecken können“, hieß es in der Mitteilung. „Hinter jedem Fall von Kinder- und Jugendpornografie stehen dramatische Schicksale der Opfer.“

