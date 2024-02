Verdacht auf Kinderpornografie: Durchsuchungen in Oberbayern

Im Kampf gegen Kinderpornografie hat die Kriminalpolizei 20 Häuser und Wohnungen in Oberbayern durchsucht. Den Beschuldigten aus den Landkreisen Landsberg am Lech und Starnberg wird vorgeworfen, kinderpornografisches Material besessen zu haben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Bei den Durchsuchungen am Mittwoch stellten die Einsatzkräfte 42 Mobiltelefone, 27 Tablets sowie 248 weitere Datenträger sicher. Spezialisten sollen die Beweismittel nun auswerten. Nach bisherigen Erkenntnissen hängen die Fälle laut Polizei nicht zusammen.

