Verdacht auf Drogenhandel: Zwei Verdächtige in U-Haft

Ermittler haben in Pressig (Landkreis Kronach) zwei mutmaßliche Drogenhändler festgenommen. Am Dienstag erließ ein Richter Haftbefehl gegen die beiden Tatverdächtigen, wie es in einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Coburg vom Mittwoch hieß. Zuvor hatten die Ermittler bei den Männern im Alter von 33 und 42 Jahren eine größere Menge an Crystal und Marihuana sowie Waffen gefunden. Die beiden Verdächtigen sitzen nun in Untersuchungshaft.

