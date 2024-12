Verdacht auf Brandstiftung - Polizei nimmt Verdächtigen fest

Polizei - Die Polizei nahm den Verdächtigen noch am Brandort fest. (Symbolbild) - Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

In einem Mehrfamilienhaus in Altötting bricht in der Nacht ein Feuer aus. Ein Mann soll es vor einer Wohnungstür gelegt haben. Die Polizei nimmt den mutmaßlichen Brandstifter fest.

Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Altötting ist ein 40-Jähriger wegen mutmaßlicher Brandstiftung festgenommen worden. Der Mann soll in der Nacht das Feuer vor einer Wohnungstür gelegt haben, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde bei dem Vorfall laut den Beamten niemand.

Der Brand wurde demnach in der Nacht gemeldet. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr war das Feuer wieder von selbst erloschen. Beamte nahmen den 40-Jährigen noch vor Ort fest, er kam den Angaben nach in eine Fachklinik. Die Kriminalpolizei habe nun die weiteren Ermittlungen übernommen, hieß es weiter.

