Verbrechen rund um Hauptbahnhof - 13 Verdächtige in U-Haft

Der Nürnberger Hauptbahnhof gilt als Kriminalitätsschwerpunkt. Zahlreiche Taten sollen auf das Konto von mehreren jungen Männern gehen. Sind diese auch für Verbrechen anderswo verantwortlich?

Körperverletzung, Raub, Drogen und Diebstahl - Polizei und Staatsanwaltschaft haben 13 junge Männer verhaftet, die rund um den Nürnberger Hauptbahnhof zahlreiche Verbrechen begangen haben sollen. Die Ermittler legen den Verdächtigen im Alter von 17 bis 27 Jahren nach eigenen Angaben nach allein 70 Taten im Mai und Juni zu Last. Gegen weitere 20 Verdächtige laufen die Ermittlungen demnach noch.

Die Männer wohnten laut der Polizei in verschiedenen Gemeinschaftsunterkünften im gesamten nordbayerischen Raum und könnten für weitere Straftaten im Freistaat verantwortlich sein. Bei den Taten in Nürnberg sollen die Verdächtigen in größeren Gruppen in unterschiedlicher Zusammensetzung, aber auch allein, unterwegs gewesen sein. Diese begingen sie den Ermittlungen zufolge rund um den Hauptbahnhof, der Haltestelle Plärrer und am Frauentorgraben.

Der Nürnberger Hauptbahnhof gilt seit langem als Kriminalitätsschwerpunkt. Zusätzliche Polizeistreifen und mehr Videoüberwachung sollen dort inzwischen für mehr Sicherheit sorgen. Im Frühjahr hatte die Polizei einen weiteren Anstieg der Straftaten im öffentlichen Raum festgestellt und daraufhin eine Ermittlungskommission gegründet. Aufgrund der Ermittlungsergebnisse und der verstärkten Polizeipräsenz sei nun ein massiver Rückgang der Straftaten wie Körperverletzung oder Diebstahl verzeichnet worden, hieß es von Polizei und Staatsanwaltschaft.

