Vater verprügelt mutmaßlichen Vergewaltiger seiner Tochter

Polizei - Ein Einsatzfahrzeug der Polizei. - Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Ein 47 Jahre alter Vater hat in München den mutmaßlichen Vergewaltiger seiner Tochter mit einer Holzstange verprügelt. Seine 19-jährige Tochter war offenbar bereits seit einigen Wochen mit einem 37-Jährigen locker befreundet, als beide in der Wohnung eines Freundes des Mannes übernachteten, schilderte ein Sprecher des Polizeipräsidiums am Sonntag. Dort soll der Mann die junge Frau dann vergewaltigt und geschlagen haben.

Später konnte die 19-Jährige die Wohnung verlassen, wobei ihr der 37-Jährige laut Polizei folgte und sie während eines Streites auf der Straße mit einem kleinen Messer bedrohte. Die junge Frau rief telefonisch ihren in der Nähe wohnenden Vater zur Hilfe, der sofort mit dem Auto zu ihr fuhr und auf der Fahrt zudem die Polizei alarmierte.

Als der Vater und der 37-Jährige auf der Straße aufeinandertrafen, kam es der Polizei zufolge zu einer verbalen und körperlichen Auseinandersetzung. «Bei dieser Auseinandersetzung schlug der 47-Jährige mehrfach mit einem von ihm mitgeführten Holzstock auf den 37-Jährigen ein.» Der Mann sei dadurch leicht am Arm verletzt worden.

Der Vater erhielt deshalb nach dem Vorfall vom Donnerstag eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung, während der 37-Jährige aus dem Landkreis Weilheim-Schongau dem Haftrichter vorgeführt wurde und wegen des angezeigten Sexualdelikts und einer Bedrohung in Untersuchungshaft kam.

© dpa-infocom, dpa:231015-99-573404/2