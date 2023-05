Vater bringt bewusstlosen Sohn zur Polizei: Beamtin hilft

Blaulicht - Ein Blaulicht auf einem Einsatzfahrzeug der Polizei. - Foto: Daniel Vogl/dpa/Symbolbild

Ein Vater hat seinen bewusstlosen, zwei Jahre alten Sohn in Niederbayern zu einer Polizeiinspektion statt ins Krankenhaus gebracht - und dort Hilfe bekommen. Der Mann wohne in der Nähe der Station in Straubing und sei «total verzweifelt gewesen», sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. «Dass er dorthin ging, war wohl der Situation geschuldet.»

Eine 27 Jahre alte Beamtin habe sofort Erste Hilfe geleistet, wodurch die Atemwege des Kindes von mehreren Teilen unbekannter Gegenstände befreit wurden.

Als Rettungsdienst und Notarzt am Montag bei der Polizeiinspektion eintrafen, war der Junge demnach wieder bei Bewusstsein und konnte atmen. Der Bub wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo sich sein Zustand den Angaben zufolge später stabilisierte. Am Mittwoch wurde der Zweijährige demnach weiter ärztlich behandelt.

© dpa-infocom, dpa:230517-99-723232/2