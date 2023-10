Vanillekipferl statt Bratapfel: Firma ruft Quark zurück

Weil durch einen Fehler beim Abfüllen die falsche Sorte in die Packung geraten sein könnte, rufen die Karwendel-Werke eines ihrer Quark-Produkte zurück. In manchen Packungen von „Exquisa Quark Genuss 0,2% Winter, Bratapfel“ könne stattdessen die Sorte „Vanillekipferl“ enthalten sein, teilte das Unternehmen mit Sitz in Buchloe (Landkreis Ostallgäu) am Dienstag mit. In dem Quark wären in dem Fall Hühnereieiweiß, Ei, Weizenstärke und -mehl enthalten, ohne dass auf der Verpackung darauf hingewiesen wird. Das könnte bei Allergikern und Menschen mit Unverträglichkeiten zu Problemen führen.

Betroffen sind den Angaben zufolge nur Packungen der Sorte „Bratapfel“ mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 26. November 2023. Die Produkte würden nicht mehr verkauft. Wer schon entsprechende Packungen gekauft hat, könne diese in allen Filialen zurückgeben und den Preis erstattet bekommen - auch ohne Kassenbon.

© dpa-infocom, dpa:231031-99-768960/2