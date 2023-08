Uzun trifft erneut: Nürnberg siegt 3:2 beim VfL Osnabrück

VfL Osnabrück - 1. FC Nürnberg - Osnabrücks Niklas Wiemann (r) kann den Treffer zum 0:2 durch Nürnbergs Lukas Schleimer (2.v.l) nicht verhindern. - Foto: Friso Gentsch/dpa

Der 1. FC Nürnberg kann sich in der 2. Fußball-Bundesliga auf seinen Youngster verlassen. Eine Verletzung macht Sorgen.

Das 17 Jahre alte Top-Talent Can Uzun hat den 1. FC Nürnberg zum ersten Saisonsieg in der 2. Fußball-Bundesliga geführt. Der Youngster erzielte beim 3:2 (1:0)-Erfolg des Clubs am Sonntag beim VfL Osnabrück sein drittes Zweitliga-Tor (35. Minute). Lukas Schleimer (70.) und Benjamin Goller (85.) trafen ebenfalls für den FCN. Für den noch sieglosen Aufsteiger Osnabrück kamen die Tore von Christian Joe Conteh (86./88.) in einer spektakulären Schlussphase zu spät.

Uzun traf zuvor beim 2:2 gegen Hannover 96 doppelt und im DFB-Pokal beim 9:1 gegen den FC Oberneuland dreifach. Seine Serie ging auch vor 15 741 Zuschauern an der Bremer Brücke weiter. Der Deutsch-Türke ließ mit einem Schuss VfL-Torhüter Lennart Grill keine Abwehrchance (35.).

Die Gastgeber von Coach Tobias Schweinsteiger, der vor seinem Amtsantritt in Osnabrück im August 2022 Co-Trainer bei FCN war, reagierten umgehend. Ein Versuch von Bashkim Ajdini ging zwei Minuten später knapp am FCN-Tor vorbei.

Ohne den angeschlagenen Uzun blieb das Team von Trainer Cristian Fiel nach dem Seitenwechsel zunächst die bestimmende Mannschaft. Nach den Toren von Schleimer (70.) und Goller (85.) sah alles nach einem klaren Erfolg der Nürnberger aus. Dann traf VfL-Stürmer Conteh in einer furiosen Schlussphase doppelt (86./88.). Die Aufholjagd kam für die Osnabrücker trotz einer elfminütigen Nachspielzeit allerdings zu spät.

© dpa-infocom, dpa:230820-99-897950/3