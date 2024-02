Utensilien für Babynahrung schmelzen: Vier Verletzte

Vier Menschen, darunter ein Kleinkind, sind verletzt worden, weil geschmolzene Utensilien für Babynahrung in einem Hotel in Oberstdorf (Landkreis Oberallgäu) zu einer starken Rauchentwicklung geführt haben. Am Mittwoch sei in einem der Zimmer ein Topf, in dem die Utensilien lagen, auf einer heißen Herdplatte vergessen worden, teilte das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West am Donnerstag mit. Rettungskräfte brachten die vier Bewohner des Zimmers, ein Kleinkind und drei Erwachsene im Alter zwischen 37 und 67 Jahren, mit leichten Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus. Die anderen Bewohner des Hotels mussten das Gebäude kurzzeitig verlassen, eine dauerhafte Sperrung habe es aber nicht gegeben, sagte ein Sprecher.

© dpa-infocom, dpa:240208-99-918378/3