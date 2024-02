US-Streitkräfte kündigen Großmanöver in Grafenwöhr an

Milliarden-Bauprojekt der US-Armee am Standort Grafenwöhr - „Grafenwoehr Training Area, Truppenübungsplatz“ steht vor dem Gelände des Truppenübungsplatzes Grafenwöhr. - Foto: Armin Weigel/dpa

Die US-Streitkräfte haben für Mitte Mai auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr in der Oberpfalz ein großes und mehrwöchiges Manöver angekündigt. Darauf wies das Landratsamt Amberg-Sulzbach am Donnerstag hin. Wie die Behörde mitteilte, werden vom 13. Mai bis zum 11. Juni 1500 Nato-Soldaten mit mehr als 650 Rad- und Kettenfahrzeugen sowie 50 Helikoptern üben. Teils fänden die Trainings auch nachts statt. Zum Einsatz kämen Logistikkonvois, Artillerie, Feldposten, Manöver-Munition und Pyrotechnik. Betroffen seien Gemeinden in der Oberpfalz und Mittelfranken.

