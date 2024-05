US-Amerikaner gesteht Maßkrug-Diebstahl vor über 50 Jahren

1972 verlebte ein College-Student aus den USA im berühmten Münchner Hofbräuhaus eine schöne Zeit. Zur Erinnerung ließ er etwas mitgehen. Mehr als 50 Jahre später packt ihn nun die Reue.

Als College-Student hat ein US-Amerikaner vor mehr als 50 Jahren im berühmten Münchner Hofbräuhaus einen Maßkrug gestohlen - nun hat der Senior seine Jugendsünde aus dem Jahr 1972 wiedergutmachen wollen. Er habe den bläulichen Steinkrug immer noch, hieß es in einem Brief an das Wirtshaus, den die Ippen Mediengruppe veröffentlichte. „Aber ich weiß, dass ich dafür bezahlen muss“, schrieb der US-Amerikaner. Dem Schreiben lag ein 50-Dollar-Schein bei. „Ich glaube, das sollte die Kosten decken“, schrieb der Mann, der nach Zeitungsangaben 74 Jahre alt sein und im US-Staat Wyoming leben soll.

Am Schluss seines Briefes zeigte er sich sehr reuig: „Bitte vergebt mir meinen Fehltritt. Ein törichter College-Student“.

