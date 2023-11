Urteil zu Legasthenie im Abiturzeugnis steht an: Drei Schüler aus Bayern hatten geklagt

Das Bundesverfassungsgericht urteilt am Mittwoch in Karlsruhe über den Umgang mit der Lese- und Rechtschreibstörung Legasthenie im Abiturzeugnis. − Symbolbild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Das Bundesverfassungsgericht urteilt am Mittwoch in Karlsruhe über den Umgang mit der Lese- und Rechtschreibstörung Legasthenie im Abiturzeugnis. Kernfrage ist, ob im Zeugnis ein Hinweis auf Prüfungserleichterungen enthalten sein darf. Drei Abiturienten aus Bayern reichten Verfassungsbeschwerden ein.









Alle drei Männer haben Legasthenie. Sie machten 2010 Abitur und bestanden mit guten bis sehr guten Noten. In den Zeugnissen wurde vermerkt, dass ihre Rechtschreibung nicht bewertet worden war. Das halten die Männer für diskriminierend. Sie befürchten, dadurch Nachteile auf dem Arbeitsmarkt zu haben.



Legasthenie ist der Weltgesundheitsorganisation zufolge eine Entwicklungsstörung, die nichts mit verminderter Intelligenz zu tun hat. Betroffene lesen deutlich schlechter und langsamer als andere Menschen, außerdem machen sie oft mehr Fehler bei der Rechtschreibung. Nach Angaben der bayerischen Regierung betrug der Anteil von Schülerinnen und Schülern mit Lese- und Rechtschreibstörung im Jahr 2019 an den Gymnasien im Bundesland 1,8 Prozent und an allen bayerischen Schulen im Schnitt 3,4 Prozent.





Nachteilsausgleich oder Notenschutz





Damit sie ihr Potenzial trotzdem ausschöpfen können, gibt es Unterstützungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche mit Legasthenie. Dabei wird zwischen einem Nachteilsausgleich und dem sogenannten Notenschutz unterschieden. Auf den Nachteilsausgleich haben Schülerinnen und Schüler mit Behinderung einen Anspruch. Hier werden die Prüfungsbedingungen verändert, beispielsweise können Betroffene bei schriftlichen Prüfungen etwas mehr Zeit bekommen.



In einigen Bundesländern gibt es außerdem den Notenschutz, in Bayern bis zum Abitur. Hier wird der Bewertungsmaßstab verändert, indem beispielsweise die Rechtschreibung nicht bewertet wird. Darauf gebe es keinen Anspruch, entschied das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig schon 2015 in dem Rechtsstreit - und Notenschutz dürfe zur Wahrung der Chancengleichheit im Abiturzeugnis vermerkt werden.





Hinweise auf Notenschutz „wie eine Behinderung“





Gegen diese Entscheidung wandten sich die drei Bayern an das Bundesverfassungsgericht, das im Juni über ihre Verfassungsbeschwerden verhandelte. Ihr Anwalt Thomas Schneider verlas in Karlsruhe eine gemeinsame Stellungnahme der drei. Die Hinweise auf den Notenschutz seien wie ein Stempel mit der Aufschrift „Vorsicht, ich habe eine Behinderung - willst du mich wirklich als Bewerber?“ erklärten sie darin.



Der damalige bayerische Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) sagte dagegen, dass ein solcher Vermerk auch dem Schutz der Grundrechte der anderen Schülerinnen und Schüler diene. Die Prüfungsanforderungen sollten im Zeugnis transparent dargestellt werden.

