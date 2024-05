Urteil nach tödlichen Schüssen in Nürnberg steht bevor

Schüsse in Nürnberger Südstadt - Polizisten stehen in der Nähe des Tatorts. - Foto: Daniel Karmann/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa/Archivbild

Mord oder Selbstverteidigung? Das Landgericht Nürnberg-Fürth spricht am Dienstag (13.30 Uhr) das Urteil gegen einen Mann, der in der Nürnberger Südstadt tödliche Schüsse auf einen Bekannten abgegeben hatte. Die Staatsanwaltschaft geht von Mord aus, außerdem von versuchtem Mord, weil er einen weiteren Mann mit den Schüssen verletzt hatte. Die Verteidigung fordert Freispruch, weil die Schüsse im Gerangel gefallen seien und der Schütze sich selbst zu verteidigen hatte. Eine Verurteilung komme nur wegen eines Waffendeliktes in Betracht.

Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft hatte der 29 Jahre alte Angeklagte im Oktober 2022 vor einem Café in Nürnberg auf zwei Freunde geschossen, mit denen er sich zuvor zerstritten hatte. Das Trio wollte offenbar Geschäfte mit Shisha-Tabak und E-Zigaretten aufziehen. Unklar blieb in der Beweisaufnahme, ob dies das eigentliche Motiv für die Schüsse war.

Der Angeklagte hatte die Schüsse vor Gericht zugegeben. Diese habe er seinen Angaben nach nur abgefeuert, weil er gedacht habe, die anderen beiden seien bewaffnet gewesen. Die Tat auf einer belebten Straße hatte in Nürnberg Verunsicherung ausgelöst, weil der Verdächtige direkt danach untergetaucht war und zunächst erfolgreich flüchten konnte. Drei Monate später nahm ihn ein Spezialeinsatzkommando in einem Hotel im italienischen Rimini fest.

© dpa-infocom, dpa:240513-99-17866/2