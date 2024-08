Ursache von Traktor-Unfall mit 15 Verletzten weiter unklar

Wie kam es zu dem schweren Traktor-Unfall mit 15 Verletzten in Mittelfranken? Der Fahrer konnte mittlerweile befragt werden. Alkohol spielte laut den Ermittlern wohl keine Rolle.

Nach dem schweren Traktor-Unfall mit 15 Verletzten in Mittelfranken ist die genaue Unfallursache weiter unklar. Die Ermittlungen dauerten an, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken. Der bei dem Unfall schwer verletzte 29 Jahre alte Fahrer konnte mittlerweile befragt werden. Gegen ihn wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall ermittelt.

Bislang gebe es keine Hinweise darauf, dass der Fahrer bei dem Unfall alkoholisiert war, fügte der Sprecher hinzu. Entsprechende Untersuchungsergebnisse stünden noch aus. Die Ermittler gingen aber davon aus, dass sie keinen Alkoholkonsum zeigen werden.

Gespann überschlägt sich mehrfach

Der Traktor samt Anhänger war am 11. August in Hartenstein (Landkreis Nürnberger Land) in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen. Das Gespann überschlug sich mehrfach. Der Fahrer, ein 26 Jahre alter Beifahrer und eine 18-Jährige auf dem Anhänger zogen sich schwere Verletzungen zu. 12 weitere Menschen auf dem Anhänger wurden leicht verletzt. Die Gruppe war den Angaben zufolge auf dem Weg zu einer Kirchweih in der Umgebung.

Dem 26-Jährigen, der sich in einem kritischen Zustand befunden hatte, geht es laut Polizei inzwischen wieder besser. Ein Gutachter soll zusammen mit der Polizei die Unfallursache klären.

