Autofahrer übersieht Roller auf B8 bei Barbing: Jugendlicher (17) schwer verletzt

Beim Abbiegen übersah ein Autofahrer bei Barbing einen entgegenkommenden 17-jährigen Leichtkraftradfahrer. −Symbolbild: dpa

Schwer verletzt worden ist ein 17-Jähriger am späten Samstagabend bei Barbing (Landkreis Regensburg): Ein Tourist aus Nordrhein-Westfalen hatte ihn beim Einbiegen mit dem Auto von der B8 auf die A3 so erfasst, dass ihm der Motorradhelm vom Kopf flog.









Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, fuhr ein 41-jähriger Mann aus Nordrhein-Westfalen am Samstagabend um kurz vor 22.30 Uhr die B8 auf Höhe Rosenhof in Richtung Straubing. Um auf die A3 zu gelangen, bog der Fahrer mit seinem Wagen nach links auf die dortige Einfahrt der Autobahnanschlussstelle ab.



Beim Abbiegen übersah er einen entgegenkommenden 17-jährigen Leichtkraftradfahrer, woraufhin beide Fahrzeuge frontal zusammenstießen. „Durch die Wucht des Aufpralls kam der 17-jährige zu Sturz, sein Helm wurde ihm hierbei vom Kopf gerissen“, schreibt die Polizei.





Mit schweren Kopfverletzungen in Klinikum eingeliefert





Der Kradfahrer wurde mit schweren Kopfverletzungen in ein Regensburger Klinikum eingeliefert, nach derzeitigem Ermittlungsstand besteht jedoch keine Lebensgefahr. Die Insassen des Autos – den Beamten zufolge handelte es sich um eine vierköpfige Familie – blieben unverletzt. Aufgrund des erlittenen Schocks mussten diese jedoch durch ein Kriseninterventionsteam betreut werden



Am Leichtkraftrad entstand Totalschaden. Die Gesamtschadenshöhe beträgt laut Polizei rund 13.000 Euro. Der Verkehr wurde durch die ebenfalls am Einsatz beteiligten, freiwilligen Feuerwehren aus Barbing und Sarching geregelt. Die B8 war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme einspurig befahrbar.

− che