Unwetterwarnung vor schwerem Gewitter am späten Montagabend in Teilen Oberbayerns

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor schweren Gewittern am späten Montagabend in Teilen von Oberbayern.









In der Region sind aktuell die Landkreise Traunstein, Berchtesgadener Land, Rosenheim, Altötting und Mühldorf am Inn betroffen.



Dabei bestehe Gefahr durch Blitzschlag, verbreitet umstürzende Bäume, Hochspannungsleitungen, Gerüste und andere, auch große Objekte, herabfallende Äste, Dachziegel und andere, auch große Gegenstände, Schäden an Gebäuden, rasche Überflutungen von Straßen/Unterführungen und Kellern, verbreitet Aquaplaning, mögliche Erdrutsche und Hagelschlag, heißt es in der Warnung des DWD.

− al