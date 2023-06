Unwetter: Viele Einsätze in Schwaben und Niederbayern

Gewitter - Blitze entladen sich während eines Gewitters. - Foto: Fabian Sommer/dpa/Symbolbild

Unwetter sind über Teile Bayerns gezogen. Bisher blieben die Auswirkungen glimpflich.

Ein Unwetter mit starken Regenfällen und Windböen hat vor allem in Schwaben und Niederbayern am Mittwoch zahlreiche Schäden und Behinderungen verursacht. Polizei und Feuerwehr waren im Dauereinsatz.

Bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Niederbayern gingen rund 50 Mitteilungen ein. Vor allem brachte das Unwetter kurzfristige Straßen- oder Schienensperrungen wegen umgestürzter Bäume oder herabgefallener Äste, bis diese entfernt werden konnten. Bei der Polizei Kelheim kam es zu einem Stromausfall, so dass die Beamten kurzfristig nicht sicher erreicht werden konnten. Der Defekt sei aber zügig behoben worden, hieß es.

An der Autobahn 93 auf Höhe der Anschlussstelle Hausen knickte ein Mittelspannungs-Strommast ab. In Straubing wurde ein Mann von einem umherfliegenden Sonnenschirm getroffen. Er wurde ärztlich behandelt. Wegen der erwarteten weiteren Gewittern appellierten die Beamten an die Verkehrsteilnehmer, vorsichtig zu fahren.

Im Landkreis Donau-Ries mussten die Beamten binnen weniger als einer Stunde zu 16 Einsätzen ausrücken, um umgestürzte Bäume, herabgefallene Äste und andere Gegenstände von den Straßen zu räumen, wie die Polizei berichtete.

Besonders betroffen war demnach die autobahnähnliche Bundesstraße 2, wo ein Baum die Fahrbahn in Richtung Süden bei Asbach-Bäumenheim-Süd komplett blockierte. Der Verkehr staute sich für etwa 15 Minuten. Auch auf der Bundesstraße 16 zwischen Tapfheim und Donauwörth mussten die Autofahrer aufpassen, um größeren Ästen auszuweichen.

Ein gefährlicher Vorfall ereignete sich auf der B2 bei Monheim, wo laut Polizei die Plane eines Lastwagens weggerissen wurde und in ein entgegenkommendes Fahrzeug schleuderte. Dabei wurde die Frontscheibe des Fahrzeugs zerstört. Der Fahrer des Lkw fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Unter anderem waren die Bundesstraßen 20 und 85 sowie die Westtangente in Straubing kurzzeitig gesperrt. Bei Oberöbling im Landkreis Straubing-Bogen kam es zu einer Streckensperrung aufgrund eines Baums auf den Gleisen.

© dpa-infocom, dpa:230621-99-138087/3