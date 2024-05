Unwetter überflutet plötzlich Straße: Mehrere Autos in Nürnberg im Wasser versunken

Am Donnerstag kam es in Teilen Süddeutschlands zu Unwettern und schweren Gewittern mit Starkregen und Hagel. In Nürnberg waren die Niederschläge so extrem, dass einige Autofahrer von Überflutungen überrascht wurden und ihre Wagen im Wasser versanken.









In Nürnberg sammelte sich der Niederschlag so stark an, dass in Teilen der Großstadt massives Hochwasser bildete. An der äußeren Bayreuther Straße war es besonders schwer: Sechs Fahrzeuge gerieten in ein Hochwasser bei einer Unterführung und konnten nicht mehr weiter fahren. Einige Autos standen komplett unter Wasser. Glücklicherweise konnten sich alle Personen retten, hieß es. Feuerwehr und Polizei ist vor Ort, die Fahrbahn ist in beide Richtungen komplett gesperrt.



Besonders stark regnete es auch im Landkreis Bamberg (Örtlichkeiten Scheßlitz und Baunach), Knetzgau (Lkr. Haßberge) und in Nürnberg.In Zirndorf (Lkr. Fürth) war die Situation besonders skurril. Wo auf der einen Seite die Sonne strahlte, war der Himmel auf der anderen Seite pechschwarz, mit einem Regenbogen geziert. Auf der Bundesstraße Richtung Erlangen herrschte Starkregen, woraufhin die Polizei den Verkehr runterbremste, um Aquaplaning zu verhindern. Über Erlangen wurde sogar ein doppelter Regenbogen sichtbar.

