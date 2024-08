Unwetter über Bayern: Vollgelaufene Keller, überschwemmte Straßen und ein Brand

Vollgelaufene Keller, umgestürzte Bäume, überschwemmte Straße und ein Brand nach Blitzeinschlag - die Rettungskräfte in Nieder- und Oberbayern hatten in der Nacht zum Donnerstag viel zu tun. Glücklicherweise kam bei keinem der Einsätze ein Mensch zu Schaden.





In Niederbayern konzentrierten sich die Unwetter auf den Landkreis Deggendorf und das Rottal. Im Landkreis Deggendorf war laut Kreisbrandinspektion vor allem der Bereich um Hengersberg betroffen. Die B533 und die Deggendorfer Straße wurden von der Feuerwehr stellenweise wegen Überflutung gesperrt, ansonsten mussten mehrere vollgelaufene Keller leer gepumpt werden.



Sandsäcke im Simbacher Polizeigebäude

Auch in und um Simbach sorgten Starkregen und Hagel für Probleme. Auch bei der Polizei: Hier stieg das Wasser aufgrund der massiven Regenfälle im Hof des Polizeigebäudes bedrohlich, so dass die Simbacher Feuerwehr den Kollegen kurzfristig und vorsorglich Sandsäcke zur Verfügung stellte, die von den Beamten dann an den neuralgischen Punkten sicherheitshalber platziert wurden. Die Simbacher Polizei ist eigenen Angaben „ein gebranntes Kind“ in Sachen Hochwasser, war sie doch bei dem starken Unwettern 2016 „komplett untergegangen“. Diesmal blieb die Simbacher Polizei aber verschont, die Sandsäcke konnten am frühen Morgen wieder verräumt werden.



Insgesamt kam es in Niederbayern zu 13 witterungsbedingten Einsätzen, wie das Polizeipräsidiums Niederbayern auf Nachfrage mitteilte. „Eine ganz normale Gewitternacht“, hieß es.





Blitz fährt in Heizungsanlage von Mehrfamilienhaus

Ähnlich äußerte man sich beim Polizeipräsidium Oberbayern-Süd in Rosenheim. Hier allerdings kam es in Rosenheim zu einem Brand in Folge eines Blitzeinschlags. Der hatte ein Mehrfamilienhaus im Stadtgebiet getroffen und war durch das Haus durch in die Heizungsanlage gefahren. Die fing Feuer und die Feuerwehr musste anrücken, konnte den Brand am Mittwochabend aber binnen einer Stunde löschen. Der entstandene Schaden aber beläuft sich auf rund 50.000 Euro.





15-Jähriger stirbt durch Blitzeinschlag

Während Ober- und Niederbayern relativ glimpflich bei dem Unwetter in der Nacht zum Donnerstag davonkamen, ist in Baden-Württemberg ein Todesopfer zu beklagen. Zwei Jugendliche hatten in Welzheim (Rems-Murr-Kreis) unter einem Baum Schutz vor dem Gewitter gesucht. In den Baum schlug der Blitz ein und verletzte einen von ihnen, eine 15-jährigen Buben, tödlich.