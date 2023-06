Luftverkehr - Eine Passagiermaschine startet von einem Flughafen. - Foto: Julia Cebella/dpa/Symbolbild

Durch das Unwetter in der Nacht auf Freitag mussten zahlreiche Flugzeuge, die in München landen sollten, umgeleitet werden. Ein Flughafensprecher sprach am Freitagmorgen von etwa 20 Flügen, die zwischen Donnerstag 19.00 Uhr und Freitag 2.00 Uhr nicht landen konnten. Diese wurden auf umliegende Flughäfen verteilt. 60 Flüge wurden annulliert. Bis zum Mittag soll es zu weiteren Verzögerungen am Flughafen München kommen.

© dpa-infocom, dpa:230623-99-159035/2