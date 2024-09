Erst Starkregen, dann Hitze: DWD warnt vor Unwettern in Teilen Bayerns

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt am frühen Montag vor starkem Gewitter in Teilen Bayerns. − Symbolbild: Angelika Warmuth/dpa

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt am frühen Montag vor starkem Gewitter in Teilen Bayerns: Heftiger Starkregen und Hagel seien zu erwarten. Anschließend soll es wieder sehr heiß werden, der DWD warnt auch vor der Hitze.









So sind am Montag vor allem die Stadt Ingolstadt, der Landkreis Eichstätt, der Landkreis Roth, der Landkreis Pfaffenhofen, der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, der Stadt und Landkreis Regensburg, der Landkreis Neumarkt, der Landkreis Schwandorf, der Landkreis Kelheim, Stadt und Landkreis Landshut sowie Stadt und Landkreis Straubing von örtlichen Unwettern betroffen.



Der DWD warnt dahingehend vor Blitzschlag, vereinzelt umstürzende Bäume, herabstürzende Gegenstände, vereinzelte, rasche Überflutungen von Straßen und Unterführungen, Aquaplaning sowie Hagelschlag.







Ab spätem Vormittag: Amtliche Warnung vor Hitze





Nach den Gewittern wird in Teilen Bayerns bis zu einer Höhe von 400 Metern eine starke Wärmebelastung erwartet, so der DWD weiter. Es ist der vierte Tag der Warnsituation in Folge. Besonderns die Landkreise Roth und Eichstätt, sowie Ingolstadt sind betroffen.



Der Deutsche Wetterdienst warnt deshalb: Hitzebelastung kann für den menschlichen Körper gefährlich werden und zu einer Vielzahl von gesundheitlichen Problemen führen. Vermeiden Sie nach Möglichkeit die Hitze, trinken Sie ausreichend Wasser und halten Sie die Innenräume kühl.

