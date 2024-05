In den letzten Mai - und ersten Junitagen ist in Bayern mit Dauerregen zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt. − Symbolbild: Alexander Wolf/dpa

Das ganze Wochenende über soll es in Bayern kräftig regnen. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Hochwasser. So ist die Situation in Niederbayern und Oberbayern.



Lesen Sie hier in unserem Blog aktuelle Unwetterwarnungen für sowie die Auswirkungen auf die Region: