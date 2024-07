Unwetter-Einsätze: 3300 Feuerwehrler mussten in Oberösterreich ausrücken

Wie ein Tornado präsentierte sich diese Wolke am Mittwochabend, kurz bevor das heftige Gewitter losging. Leser Martin Schätzl fotografierte sie in der Nähe von Gattern in Oberösterreich, unmittelbar nach der Grenze bei Passau.

In Oberösterreich hatten die Wetterdienste am Mittwoch bereits den ganzen schwülen und heißen Tag über vor heftigen Unwettern gewarnt – abends zogen dann Regen und Hagel über das Land.









„Gegen 18 Uhr war es dann soweit“, sagt Martin Burger vom Landesfeuerwehrkommando Oberösterreich. Die Alarmierungen seien daraufhin am laufenden Band eingegangen: Insgesamt 3300 Feuerwehrleute mussten ausrücken, um 324 Einsätze zu bewältigen. Betroffen waren demnach vor allem die Bezirke Braunau am Inn, Ried im Innkreis sowie Rohrbach. „Bäume waren auf Häuser und Verkehrsflächen gestürzt“, sagt Burger. Auch Dächer seien bei dem starken Gewitter mit Hagel abgedeckt worden. In rund 16.000 Haushalten fiel kurzzeitig der Strom aus. In Niederbayern traf es vor allem die Gemeinde Ering im Landkreis Rottal-Inn. Auch hier blieben die Hagelkörner in den Gärten und auf den Straßen liegen.



Golfballgroße Hagelkörner verursachten Schäden





Die Gewitterfront war von Oberbayern herangezogen. Dort wurden die Feuerwehren bereits ab 17 Uhr alarmiert. Die Gründe waren ebenfalls umgestürzte Bäume, vollgelaufene Keller und überflutete Straßen. Am Chiemsee, am Waginger See und auch in Inzell (Landkreis Traunstein) kamen golfballgroße Eisklumpen vom Himmel. Windschutzscheiben und Module von Solaranlagen gingen zu Bruch.





Wetterdienst warnt auch für Freitag vor Unwettern





Für die oberösterreichischen Feuerwehren war der Einsatz am Mittwochabend der bislang größte in diesem Jahr, erklärt Martin Burger. Bis in die Nachtstunden hinein seien die Helfer aktiv gewesen. Schwere Einbußen müssen dabei die Bauern im Nachbarland verdauen. Die Österreichische Hagelversicherung geht von Schäden in der Landwirtschaft allein im Inn- und Hausruckviertel in Höhe von schätzungsweise 1,4 Millionen aus.



Der Deutsche Wetterdienst warnt auch für den Freitag vor Unwettern in Südostbayern. Es könne ab dem Nachmittag zu Starkregen, Sturmböen und Hagel kommen.

− tt