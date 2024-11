Unverwechselbare Stimme: Christian Jährig aus Reichertshofen ist Deutschlands neuer Superstar

Überragender Auftritt, faszinierte Jury, einstimmiges Urteil: Der 30-jährige Christian Jährig aus dem Reichertshofener Ortsteil Winden am Aign (Landkreis Pfaffenhofen) ist der neue deutsche Superstar.









Er gewann in der Nacht auf Sonntag das DSDS-Finale in Köln mit drei nahezu perfekt vorgetragenen Songs. Oberjuror Dieter Bohlen legte sich schon nach Jährigs zweitem Song – Celin Dions „My Heart Will Go On“ – fest: „Damit hast Du gewonnen.“







Bei der Verkündung des Ergebnisses der Zuschauer-Abstimmung kämpfte Jährig mit den Tränen: „Oh mein Gott, ist das schön.“ Am Ende sang der Mann mit der unverwechselbaren, einmaligen Stimme – Jährig kam nie in den Stimmbruch – das ihm auf den Leib und in sein Herz geschriebenes Lied „Auf eigenen Beinen“.