Untersuchung des Blutes von AfD-Chef Chrupalla: Nur Schmerzmittel nachgewiesen

Tätlicher Angriff oder doch nur viel Wirbel um einen Insektenstich? Während die Pressestelle von AfD-Chef Tino Chrupalla am Freitag unter Hinweis auf den vorläufigen Arztbrief des Ingolstädter Klinikums ihre Geschichte eines tätlichen Angriffs auf Chrupalla auf der Wahlkampfveranstaltung am Mittwoch in Ingolstadt befeuerte, hat die kriminaltechnische Untersuchung der Blutproben des AfD-Chefs keine besonderen Befunde ergeben.