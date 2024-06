Unterrichtsausfälle in vom Hochwasser betroffenen Gebieten

Wegen der Hochwasserlage fällt auch am Dienstag an zahlreichen Schulen in fünf bayerischen Landkreisen der Präsenzunterricht aus. Dazu gehören bislang die Landkreise Pfaffenhofen an der Ilm, Neuburg-Schrobenhausen, Fürstenfeldbruck, Freising sowie Dillingen an der Donau, wie das Kultusministerium am Montag mitteilte. An den betroffenen Schulen werde zum Teil für Notbetreuung gesorgt, zum Teil sei dies nicht möglich, hieß es. Am Montag war in neun Landkreisen an etlichen Schulen der Präsenzunterricht ausgefallen.

Konkret betroffen sind am Dienstag folgende Schulen (Stand Montag 16.15 Uhr) :

Landkreis Dillingen an der Donau: Grundschule und Mittelschule Wertingen, Anton-Rauch-Realschule Wertingen, Gymnasium Wertingen, Montessori-Schule Wertingen; Grundschule Zusamaltheim; Ulrich-von-Thürheim-Grundschule Buttenwiesen; Grund- und Mittelschule am Aschberg in Weisingen; Carolina-Frieß-Grundschule und Hyazinth-Wäckerle-Mittelschule Lauingen; Grund- und Mittelschule Höchstädt; Grundschule Bächingen; Grundschule Schwenningen; St.-Bonaventura-Realschule, St.-Bonaventura-Gymnasium, St.-Bonaventura-Fachoberschule und Fachakademie für Sozialpädagogik Dillingen.

Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm:

Kein Präsenzunterricht und keine Notgruppen: Grundschule Baar-Ebenhausen, Grund- und Mittelschule Vohburg, Mittelschule Reichertshofen; Förderzentrum Regens-Wagner, Hohenwart; BSZ Pfaffenhofen-Scheyern

Kein Präsenzunterricht, aber Notgruppen: Grundschule Ernsgaden; Grundschule Oberstimm/Donaufeld; Grund- und Mittelschule Manching im Lindenkreuz; Anton-von-Buchner-Förderzentrum, Geisenfeld.

Landkreis Fürstenfeldbruck: Grundschule Gröbenzell, Gröbenbachschule.

Landkreis Freising: Grund- und Mittelschule Allershausen.

Landkreis Neuburg-Schrobenhausen: Franziska-Umfahrer-Grundschule, Grundschule Mühlried, Michael-Sommer-Mittelschule, Franz-von-Lenbach Realschule, Maria-Ward-Realschule, Gymnasium Schrobenhausen, Regens-Wagner Berufsschule (sämtliche in Schrobenhausen) sowie die Außenstelle Schrobenhausen des Sonderpädagogischen Förderzentrums Neuburg.

