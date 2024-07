Unterfrankens größtes Volksfest beginnt

Kiliani-Volksfest in Würzburg - Kiliani ist Unterfrankens größtes Volksfest - Foto: Heiko Becker/dpa

Riesenrad, Kettenkarussell und ein großes Festzelt: In Würzburg beginnt das zweiwöchige Volksfest Kiliani. Trachtenvereine und Musikkapellen dürfen da nicht fehlen.

Mit einem Festbieranstich durch Oberbürgermeister Christian Schuchardt (CDU) beginnt am Abend Unterfrankens größtes Volksfest Kiliani. Die Veranstalter erwarten erneut hunderttausende Besucher. Festzelt, Buden und Fahrgeschäfte sind bis zum 21. Juli geöffnet. Am Samstag soll ein Trachtenfestzug mit tausenden Teilnehmern durch die Innenstadt zum Festgelände am Main ziehen - begleitet von Tanzgruppen und Musikkapellen.

Das Kiliani zählt zu den bedeutendsten Volksfesten in Bayern. Im Festzelt lädt ein Show- und Musikprogramm zum Mitmachen ein. Jährlich kommen zum Kiliani laut Stadt etwa 800 000 Menschen. Die Maß Festbier wird im Zelt 12,90 Euro kosten.

Das zweiwöchige Fest gehört zu den jährlichen Feierlichkeiten zu Ehren des Heiligen Kilian. Der Wanderbischof ist der Schutzpatron Frankens. Neben dem Volksfest findet eine Wallfahrtswoche mit Reliquienprozession, Gottesdiensten und Jugendprogramm statt.

Das Hochfest erinnert an die irischen Wandermönche Kilian, Kolonat und Totnan, die im 7. Jahrhundert den christlichen Glauben nach Franken brachten. Es findet stets um den Namenstag Kilians am 8. Juli statt. Die Feierlichkeiten haben jahrhundertelange Tradition.

