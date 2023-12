Unterfrankens größter See füllt sich wieder mit Wasser

Wegen einer Sanierung musste sämtliches Wasser aus dem Ellertshäuser See weichen. Seit Kurzem läuft Unterfrankens größter See wieder voll. Für die nächste Badesaison ist das eine gute Nachricht.

Der größte See in Unterfranken füllt sich wieder mit Wasser. Seit der zweiten Dezemberwoche ist der Abfluss für den Ellertshäuser See im Landkreis Schweinfurt geschlossen und der Wasserstand steigt wieder, wie Andreas Kirchner vom Wasserwirtschaftsamt Bad Kissingen sagte.

Damit steht der Badesaison 2024 nichts mehr im Weg. Bis zum nächsten Sommer dürfte der Wasserstand nur noch ein bis eineinhalb Meter unter dem Normalpegel liegen, sagte Kirchner. Bis der See wieder komplett gefüllt ist, wird es allerdings noch viele Monate dauern. Denn der See sei ausschließlich auf Regenfälle angewiesen, um sich zu füllen. Besitzer von Segelbooten müssten unter Umständen kreativ werden, wenn sie ihr Boot bereits im kommenden Sommer im See nutzen möchten. Für viele Boote dürfte das Wasser an den Stegen noch nicht ausreichend tief sein, sagte Kirchner.

Die Ende November 2021 begonnene Sanierung des Hauptsees ist damit weitgehend abgeschlossen. Nun stehe noch die Sanierung des Vorsees aus. Anlass für die Arbeiten war eine sanierungsbedürftige Auslassleitung. Eigentlich sollte der bis zu 16 Meter tiefe See bei Stadtlauringen schon in diesem Sommer den Badegästen und Seglern wieder zur Verfügung stehen. Weitere Bauarbeiten für die Sanierung und Mäharbeiten am Ufer in den Badebereichen sorgten für eine Verzögerung.

Für künftige Arbeiten muss der See voraussichtlich nicht mehr komplett abgelassen werden. Ein neu errichteter Damm im Hauptsee ermöglicht künftig ein Absenken des Wasserspiegels, so dass die Betriebseinrichtungen „trockengelegt“ werden können, ohne den See komplett entleeren zu müssen, wie es vom Wasserwirtschaftsamt heißt.

Der See war in den 1950er Jahren als Stausee angelegt worden, wird heute aber auch für den Hochwasserschutz und als Naherholungsgebiet genutzt. Normalerweise ist er so groß wie etwa 42 Fußballfelder und fasst laut Amt 1,7 Millionen Kubikmeter Wasser. Zuletzt war der See 1983 geleert worden.

