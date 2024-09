Unter Planierraupe eingeklemmt: Bauarbeiter stirbt

Ein Bauarbeiter fährt mit einer Planierraupe über Schotter am Straßenrand. Er rutscht ab und wird eingeklemmt. Der Notarzt kann nur noch seinen Tod feststellen.

Ein Bauarbeiter ist in Oberfranken mit einer Planierraupe eine Böschung hinab gerutscht, unter der Maschine eingeklemmt worden und ums Leben gekommen. Der 34-Jährige aus Tschechien fuhr am Morgen mit einer Planierraupe über Schotter am Straßenrand bei Hof, wie die Polizei mitteilte. Arbeitskollegen fanden demnach den eingeklemmten Mann und wählte den Notruf. Bei Eintreffen des Notarztes sei der 34-Jährige bereits tot gewesen. Die genauen Umstände des Unfalls seien vorerst unklar. Die Polizei ging zunächst aber nicht von einer Beteiligung Dritter aus.

