Ungewöhnlicher Einsatz: Feuerwehr rettet kleinen Skorpion

Tiere retten gehört zum Alltag der Feuerwehr. Doch über dieses Exemplar haben sich selbst die Einsatzkräfte gewundert.

Zu einer ungewöhnlichen Kleintierrettung ist die Berufsfeuerwehr in München ausgerückt: Ein wenige Zentimeter großer Skorpion saß auf einem Klebestreifen auf der Türschwelle der Wohnung einer Familie fest. „Allerdings war weniger die Familie als vielmehr das kleine Spinnentier in Not“, hieß es im Bericht der Feuerwehr. Der winzige Eindringling konnte sich aus seiner misslichen Lage nicht mehr befreien - wofür der Klebestreifen laut Feuerwehr angebracht worden war.

Die Einsatzkräfte lösten den Skorpion mit einem stumpfen Messer vorsichtig von dem Klebestreifen und brachten ihn in einem Eimer in Sicherheit. Danach gaben sie ihn in einer Reptilienauffangstation ab. Die Fachleute dort bestimmten das Tier als Europäischen Skorpion, wie die Feuerwehr mitteilte. Dieser ist demnach in Südeuropa verbreitet, inzwischen aber auch in einigen Gegenden Deutschlands regelmäßig anzutreffen.

© dpa-infocom, dpa:241020-930-265425/1